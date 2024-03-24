Москва, 24 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 110 человек, пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», из которых 12 остаются в критическом состоянии, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии лёгкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдением врачей», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве также отметили положительную динамику пациентов, 32 пострадавших выписали, так как у них улучшилось самочувствие. Кроме того, 38 человек лечились амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, по последним сведениям Следственного комитета России, в теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он заявил, что у террористов, совершивших кровавый и варварский теракт, нет будущего, их ждёт только возмездие и забвение.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек, из них четверо непосредственно убивали людей в «Крокусе». Террористы пытались сбежать на Украину, их поймали в Брянской области. В ФСБ сообщили, что боевиков имели контакты с украинской стороной.