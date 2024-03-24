Москва, 24 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 марта проведёт совещание Совета безопасности на тему событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В графике Путина — совещание с членами Совета безопасности», — сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Он отметил, что глава государства продолжит контролировать ход расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и процесс оказания помощи пострадавшим.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876584" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта террористы расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» в подмосковном городе Красногорске, устроили мощный взрыв и пожар.

Крыша обвалилась, концертный зал на шесть тысяч мест полностью выгорел. На месте взрыва образовалась огромная воронка. В результате теракта погибли от травм и ранений, включая огнестрельные, 133 человека.

Путин 23 марта сообщил, что по делу о теракте задержали 11 человек. Он, выступая с видеообращением к согражданам, подчеркнул, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта. Террористы, которым обещали деньги за убийство людей, были связаны с Украиной, куда собирались бежать после содеянного.

Президент объявил 24 марта днём национального траура в России.