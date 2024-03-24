Путин обсудит с членами Совбеза теракт в «Крокусе» на следующей неделе
Москва, 24 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 марта проведёт совещание Совета безопасности на тему событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
«В графике Путина — совещание с членами Совета безопасности», — сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Он отметил, что глава государства продолжит контролировать ход расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и процесс оказания помощи пострадавшим.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта террористы расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» в подмосковном городе Красногорске, устроили мощный взрыв и пожар.
Крыша обвалилась, концертный зал на шесть тысяч мест полностью выгорел. На месте взрыва образовалась огромная воронка. В результате теракта погибли от травм и ранений, включая огнестрельные, 133 человека.
Путин 23 марта сообщил, что по делу о теракте задержали 11 человек. Он, выступая с видеообращением к согражданам, подчеркнул, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта. Террористы, которым обещали деньги за убийство людей, были связаны с Украиной, куда собирались бежать после содеянного.
Президент объявил 24 марта днём национального траура в России.