Москва, 24 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин лично вносил корректировки в подготовленный текст телеобращения по теракту в «Крокус Сити Холле», сообщил 24 марта журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

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«Путин от руки многое пишет сам. Прочитывает другой лист, и снова, правки, изменения. И только тогда текст готов», — рассказал автор программы «Москва. Кремль. Путин».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последней информации СК, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на источник написал о 150 погибших. В министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили о 154 пострадавших.

Участвовавших в атаке на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте задержали 11 человек.

В обращении к россиянам 23 марта глава государства заявил, что террористов ждёт только возмездие. Как подчеркнул Путин, никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в российском обществе.

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Президент после случившегося в «Крокусе» теракта объявил 24 марта днём общенационального траура. В обращении к россиянам Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. Российский лидер также пообещал помочь семьям погибших и раненым.