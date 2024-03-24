Москва, 24 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Восстанавливать «Крокус Сити Холл» в его первозданном виде бессмысленно, уверена социальный психолог Марина Солдатенкова, поскольку он будет ассоциироваться у людей с трагедией и вызывать негативные эмоции. Политолог Анна Фёдорова, напротив, уверена, что со временем ужас от теракта в «Крокусе» пройдёт, боль утихнет и люди снова будут его посещать. Однако для этого необходимо учесть причины, по которым громадное здание очень быстро оказалось объято пламенем.

МЧС России

Такими оценками эксперты поделились с корреспондентом ИА Регнум, комментируя намерение владельца концертного зала «Крокус Сити Холл» Араза Агаларова восстановить площадку после теракта.

Социальный психолог Солдатенкова скептически оценила перспективу восстановления получившего печальную известность концертного зала, хотя согласилась, что до трагедии «Крокус» по праву считался одним из лучших залов в своём сегменте. Сама эксперт, по её признанию, посещала его неоднократно, однако больше такое желание не возникнет, уверена она.

«Сейчас горе у многих сотен семей. Да и общие переживания от этой трагедии не только в нашей стране, но и во всём мире надо учитывать. Есть у человека определённые установки. Мозг работает таким образом, что есть эмоциональные реакции, есть триггеры, которые вызывают отрицательные эмоции. И основной триггер для нас для всех, увидевших эту трагедию, сам образ этого здания. Я сама там неоднократно бывала на концертах, и мы все, кто там был, понимаем, какое здание изнутри. И для меня, и для всех остальных сам облик здания будет таким отрицательным триггером. Изначальная задача моего мозга — рефлекс самосохранения. Когда я поеду мимо этого здания, если оно будет восстановлено в таком же виде, мне захочется себя сохранить. Я не буду туда заходить, не буду там покупать билеты. Я минимизирую отношения непосредственно с этим триггером. Так работает мозг. По-другому он не работает», — прокомментировала Солдатенкова.

Известия/Павел Волков

Несколько иную точку зрения озвучила политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова. По её мнению, время всё же лечит даже очень тяжёлые раны.

«Очень больно думать о потерях. Но люди на самом деле умеют забывать. Раны затягиваются. Люди снова будут ходить на концерты без страха, хотя не завтра, конечно. Например, когда-то произошёл взрыв в подземном переходе на Пушкинской. Но через некоторое время там снова ходили люди. Сознание так устроено, что вытесняет, забывает плохое. Вопрос в том, что было бы хорошо сделать, кроме как просто восстановить объект. Понятно, что нужен мемориал», — отметила политолог.

Также, по замечанию Фёдоровой, необходимо проанализировать причины, по которым зал был буквально стремительно охвачен огнём, учесть их и избежать в дальнейшем, чтобы здания таких масштабов не загорались, как спички.

«И хотелось бы понимать, что этот печальный опыт учтут при проектировании других крупных объектов», — указала собеседница ИА Регнум.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в котором вечером 22 марта произошла террористическая атака, будет восстановлен. Об этом сообщила 24 марта компания — владелец площадки «Крокус Интернешнл» на сайте холдинга Crocus Group. В заявлении было особо отмечено, что компания работает уже свыше 30 лет, а в концертном зале, носящем имя прославленного советского певца Муслима Магомаева, в течение 15 лет состоялись тысячи мероприятий на самом высоком уровне.

Вечером 22 марта, как сообщало ИА Регнум, в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием лиц. Они открыли огонь по посетителям, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин в обращении к народу России объявил 24 марта днём общенационального траура.

По информации Следственного комитета, в результате террористической атаки погибли 137 человек.