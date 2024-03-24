Москва, 24 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил песню «Реквием 22.03.24» в память о погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ролик опубликовали на странице артиста в YouTube.

Кадр из видео

О премьере певец сообщил в Telegram-канале в день общенационального траура.

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать», — написал артист.

Певец добавил, что случившееся вызвало у него лишь боль. SHAMAN отметил, что сейчас скорбит вся страна.

«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», — резюмировал певец.

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В клипе певец исполнил свою песню на фоне тёмно-серой стены. В комментариях поблагодарили певца за то, что он не проходит мимо чужого горя и находит правильные слова, чтобы объединять сердца.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник», ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием людей. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожар.

Следственный комитет после трагедии в Подмосковье возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в субботу в обращении к россиянам объявил 24 марта днём общенационального траура.

Глава государства также объявил о дополнительных антитеррористических мерах в Москве и других регионах страны. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении руководства ведомства приспустить флаги на российских загранучреждениях 23 марта в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться от российских правоохранителей на Украине. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

По последней информации СК, в теракте погибли 133 человека. Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших в «Крокусе».