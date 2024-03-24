Киев, 24 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Глава компании «Нафтогаз Украина» Алексей Чернышев заявил о повреждении в результате взрывов объектов на западе страны. Он написал об этом 24 марта в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть повреждения объектов группы «Нафтогаз» на западе», — отметил Чернышев.

Глава компании не уточнил, какие именно объекты повреждены.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тревожные сирены включились на всей подконтрольной Киеву территории в 05:13 мск. Позднее всего это произошло в Волынской, Закарпатской и Ровенской областях.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве. Отмечалось, что не менее трёх взрывов прогремело в центральных районах города.

В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории также объявляли воздушную тревогу. Затем украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.