Санкт-Петербург, 24 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вокалист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский от имени музыкального коллектива выразил соболезнования семьям жертв террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Евгения Новоженина/РИА Новости Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Лидер «Пикника» обратился ко всем, кто, не желая того, оказался вовлечён в страшную и бессмысленную трагедию в концертном зале.

«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник», ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием людей. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался сильнейший пожар.

Следственный комитет после трагедии в Подмосковье возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в субботу в обращении к россиянам объявил 24 марта днём общенационального траура.

Глава государства также объявил о дополнительных антитеррористических мерах в Москве и других регионах страны. А официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о решении руководства ведомства приспустить флаги на российских загранучреждениях 23 марта в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В Брянской области около границы с Украиной утром 23 марта задержали четырёх человек, которые непосредственно принимали участие в террористической атаке. В общей сложности правоохранители задержали 11 причастных к теракту. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне.

По информации Следственного комитета, в результате террористической атаки погибли 133 человека. По данным минздрава Московской области, количество пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 154 человек.