Москва, 24 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Сын директора Федерального Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России погиб при трагических обстоятельствах накануне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его отец Всеволод Белоусов, несмотря на это, включился в работу ФМБА, чтобы помочь пострадавшим во время атаки. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов

Тело 18-летнего Василия родители обнаружили днём 21 марта в его комнате в их квартире. К моменту обнаружения парень уже не дышал. На место вызвали полицию.

«В квартире на Университетском проспекте была констатирована смерть молодого человека. Рядом с ним обнаружили записку. Причина смерти суицид», — рассказал источник.

Несмотря на трагедию, Всеволод Белоусов активно принял участие в помощи пострадавшим во время теракта. В его Центре нейротехнологий есть большое количество высококвалифицированных психологов. ФМБА сформировало два отряда специалистов для работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Они займутся помощью МЧС и поддержкой при опознании тел погибших. Об этом 22 марта сообщила журналистам руководитель агентства Вероника Скворцова.

14 февраля 2024 года на Форуме будущих технологий Белоусов рассказывал, что в Центре мозга они поставили себе амбициозную цель — сделать бионические протезы с обратной связью, чтобы интегрировать их напрямую с нервной системой.

Всеволод Белоусов родился 19 февраля 1975 года. Белоусов — известный российский учёный-нейробиолог, член-корреспондент РАН. В 2021 году он в качестве директора возглавил Федеральный Центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства.