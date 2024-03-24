Москва, 24 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Посольство США в России приспустило флаг в день траура по жертвам атаки террористов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба американского диппредставительства в Москве в Telegram-канале.

Посольство США в Москве

«Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — сообщили дипломаты.

О решении приспустить государственные флаги в память о жертвах теракта в Подмосковье также объявили посольства Нидерландов и Австрии в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта посольство Словакии в России приспустило государственный флаг и флаг Евросоюза в память о погибших в результате атаки террористов в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил посол республики в Москве Любомир Регак.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 23 марта объявила, что заграничные учреждения России приспустят флаги в связи с терактом в Подмосковье.

Президент Абхазии Аслан Бжания 24 марта в знак солидарности с Россией в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» объявил в республике день траура. На территории страны в связи с этим приспустят государственные флаги республики.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура. Утром 23 марта в Брянской области неподалёку от границы с Украиной задержали четырёх непосредственных исполнителей теракта, а всего было задержано 11 причастных к террористической атаке.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека. По информации минздрава Подмосковья, количество пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 154 человек.