Бразилиа, 24 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Лидеры западных стран не ожидали, что Вооружённые силы России быстро уничтожат поставленное ими Киеву оружие. Такое мнение 22 марта высказал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проблема заключается в том, что главы западных стран не ожидали такого быстрого уничтожения своего вооружения», — написал он.

Эксперт отметил, что военная промышленность НАТО не может производить оружие с той же скоростью из-за возможностей армии России его уничтожать.

Западные союзники Киева из-за этого могут лишиться возможности оказывать ему помощь и им придётся бросить Украину на произвол судьбы, добавил Лейрос.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава киевского режима Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы с боеприпасами у ВСУ. Он также призвал лидеров Евросоюза предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

Позднее в этот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Киева. Дипломат подчеркнул, что украинские войска давно перестали воевать собственным оружием и стали выживать лишь за счёт поставок из стран альянса. Он указал на движение киевского режима к военному поражению, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь Запада.