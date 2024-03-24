Львов, Украина, 24 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской и Львовской областях 24 марта прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Во Львовской области взрывы прогремели в Стрыйском районе. Сообщая в взрывах в Ивано-Франковской области, издание, ссылаясь на местные паблики, отмечает, что регион атаковали ракеты «Кинжал» и что атака была на город Бурштын.

Издание «Общественное. Новости» сообщило, что ночью над Одесской областью сбили три беспилотника и что произошло попадание в припортовую инфраструктуру Подунавья.

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале о получившем повреждение объекте критической инфраструктуры после удара «Кинжалами» с истребителя МиГ-31. Он утверждает, что произошло два попадания в тот же объект, что и ранее.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в этих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, Козицкий утром 24 марта заявил о пожаре, вспыхнувшем на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Более подробной информации об объекте он не привёл.

Утром 24 марта глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении энергетического объекта в Никопольском районе. Два района частично остались без света.