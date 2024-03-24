Москва, 24 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Известный шоумен и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось спастись во время нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, куда он пришёл вместе с другом и племянницей на концерт группы «Пикник». В интервью Ксении Собчак телеведущий заявил, что это был ад.

Известия/Дмитрий Коротаев Сергей Светлаков

Он рассказал, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра и начали стрелять направо и налево. Услышав выстрелы, люди побежали к сцене.

«Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож. Стрельба была буквально в нескольких метрах», ― рассказал шоумен.

Он вместе с другими зрителями решил забаррикадировать входы в коридор, используя всё, что было под руками ― стулья, диваны.

Вспомнил Светлаков и о самом страшном моменте, когда звуки стрельбы затихли и после паузы дверь в коридор начали взламывать.

«Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», ― добавил шоумен.

Затем двери открыли, и люди начали по лестнице спускаться в фойе, где сотрудник «Крокуса» жестами показал, чтобы надо бежать через центр. После этого Светлаков с племянницей оказались на улице и бежали ещё несколько километров. Потом их забрала супруга шоумена на машине.

Как сообщало ИА Регнум, несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям.

По последним данным подмосковного главка МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, пятеро из них — дети. Погибли 133 человека, в том числе трое детей.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе», которые через Брянскую область двигались в сторону Украины. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги.

В Сети 24 марта появилось новое видео, снятое очевидцем во время атаки террористов на концертный зал. На кадрах посетители концертного зала в спешке пытались покинуть здание. Выстрелы следовали один за другим без перерыва. Некоторые из очевидцев пытались укрыться от пуль за колоннами и столиками кафе.

Дочь советских космонавтов Евгения Рюмина и Елены Кондаковой Евгения чудом выжила при нападении террористов в «Крокус Сити Холле». В концертный зал она пришла с мужем и друзьями. Стрельба началась, когда они проходили металлодетекторы на входе в здание. Женщина вжалась в угол, куда террористы начали без разбора стрелять из автоматов. Евгению завалило телами расстрелянных в упор посетителей. Затем ей удалось выбраться из здания.