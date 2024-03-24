Спасатели разобрали более 250 кубометров рухнувших конструкций «Крокуса»
Красногорск, 24 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Спасатели разобрали более 250 кубометров рухнувших конструкций «Крокус Сити Холла», сообщили в МЧС.
«Специалисты отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций», — проинформировало ведомство.
Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника. Спасатели проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируют доставить 100-тонный кран. С его помощью уберут крупногабаритные фрагменты кровли, рассказали в МЧС.
В работах задействовали специализированные робототехнические комплексы, привлекли кинологов и психологов.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. Позднее прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщили в СК, в результате атаки погибли 133 человека.
МЧС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения опубликовало обновлённый предварительный список погибших при теракте. По состоянию на 21:00 мск список погибших насчитывал 29 фамилий.
Вечером 23 марта пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения в «Крокусе». На тушение пожара, который охватил почти 13 тысяч кв. м кровли и двух этажей, у огнеборцев ушло около суток.