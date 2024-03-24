Москва, 24 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) готова бесплатно перевезти в Москву и из Москвы родственников жертв и пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба РЖД.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Бесплатно перевезём родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы», — говорится в сообщении.

В компании просили родственников жертв и пострадавших для оформления проезда обращаться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Росавиация сообщила, что российские авиакомпании предложили помощь в виде бесплатных билетов всем пострадавшим при теракте в Подмосковье. Такую же помощь предложили родственникам жертв и пострадавших при террористической атаке.

Российские мобильные операторы «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2 обнулили 23 марта плату за звонки на телефоны горячих линий в связи с террористической атакой в Подмосковье. Позднее в этот же день служба «Яндекс. Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокус Сити Холла».

Владелец подвергшейся террористической атаке площадки «Крокус Интернешнл» 24 марта пообещал восстановить концертный зал. Пресс-служба компании также выразила соболезнования семьям погибших от действий террористов и надежду на выздоровление пострадавших.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооружённых автоматами боевиков. Они открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался мощнейший пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам террористов.

На территории Брянской области 23 марта у границы с Украиной задержали четырёх человек, которые непосредственно принимали участие в теракте, а всего задержали 11 причастных к террористической атаке. В Центре общественных связей ФСБ России отметили, что у боевиков были контакты на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, в результате действий террористов погибли 133 человека.