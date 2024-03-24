Львов, Украина, 24 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. На объекте критической инфраструктуры во Львовской области вспыхнул пожар, написал 24 марта глава областной администрации Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Где произошло возгорание, чиновник не уточнил.

В Минобороны РФ не сообщали о нанесении ударов по объектам во Львовской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ в ночь на 24 марта распространили информацию о четырёх сериях взрывов на территории Львовской области.

Козицкий подтвердил информацию о взрывах, уточнив, что они прогремели в Стрыйском районе. Также он сообщил, что сработала украинская система ПВО.

Утром глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении в Никопольском районе энергетического объекта и о проблемах со светом у потребителей.

На Украине ночью 24 марта действовал режим воздушной тревоги во всех регионах.