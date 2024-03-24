Никополь, Украина, 24 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. О повреждении энергообъекта в Никопольском районе Днепропетровской области 24 марта сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его данным, в Никополе более трёх тысяч абонентов остались без электроснабжения, в Никопольском районе — порядка 6,4 тысячи.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Киевский мэр Виталий Кличко заявил о трёх мощных взрывах в украинской столице. По его данным, в лесополосе в Деснянском районе упали обломки ракеты.

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, сработала система ПВО, в Стрыйском районе прогремели взрывы. По данным украинских СМИ, всего в регионе зафиксировано четыре серии взрывов.