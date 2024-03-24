Москва, 24 марта, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в котором вечером 22 марта произошла террористическая атака, восстановят. Об этом 24 марта сообщила компания — владелец площадки «Крокус Интернешнл» на сайте холдинга Crocus Group.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что компания работает уже свыше 30 лет и в концертном зале «Крокус Сити Холл» имени Муслима Магомаева в течение 15 лет состоялись тысячи мероприятий на самом высоком уровне.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.

Компания также выразила соболезнования семьям жертв террористов и надежду на выздоровление пострадавших, уточнив, что делает всё возможное для помощи властям и спецслужбам, а также жертвам теракта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием боевиков. Они открыли огонь по посетителям, после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в обращении к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура.

Утром 23 марта в Брянской области неподалёку от границы с Украиной задержали четырёх человек. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. По информации Следственного комитета России, в результате террористической атаки погибли 133 человека.