Афины , 24 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Греческие коммунисты не дали грузовому поезду с американскими танками проехать по территории страны. Члены Компартии Греции (КПГ) и её молодежной организации (КНЕ) перекрыли проезд составу, который вёз бронетехнику США из порта через греческий город Александруполис в Болгарию. Об этом сообщил портал pentapostagma. gr.

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Коммунисты скандировали лозунг «Александруполис ― порт народов, а не оплот империалистов». Также они написали красной краской на танках лозунг «Убийцы, возвращайтесь домой!». Члены политических организаций не только не позволили поезду проехать, но и заставили дать задний ход.

Портал напомнил, что КПГ и КНЕ выступают за прекращение участия Афин в военных операциях НАТО, Евросоюза и США, которых они назвали «палачами народов». Представители греческих организаций осудили превращение Александруполиса в огромную базу НАТО и требуют перестать использовать территорию страны для перемещения вооружений.

Кроме того, КПГ и КНЕ осуждают позицию властей Греции, поддерживающей киевский режим и его лидера Владимира Зеленского и направляющей боеприпасы Вооружённым силам Украины.

Как сообщало ИА Регнум, депутат, лидер греческой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос в конце января сообщил, что грузовые автомобили с полуприцепами и украинскими номерами вывозят материалы со складов Вооружённых сил Греции. Свидетели видели такие фуры 15 января в Кехрие — деревня на северо-востоке полуострова Пелопоннес. По его словам, речь шла о прибытии более 17 грузовиков за день. Кроме того, такая же ситуация наблюдалась и позднее.

Велопулос отметил, что события развиваются всё масштабнее и опаснее. Он подчеркнул, что если указанная информация достоверна, то речь идёт об измене.

Информационный портал pronews. gr 27 января распространил данные, согласно которым США попросили Грецию передать Украине российское оружие. Вашингтон пообещал, что взамен Афины получат устаревшие боевые машины пехоты и фрегаты. Авторы статьи уточнили, что Киев может получить от греческой стороны российские системы ПВО «Тор», «Оса» и С-300.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 марта, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, назвал Россию «врагом Европы» и пообещал продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Комментируя это заявление, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Президент США Джо Байден 7 марта в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. Проект бюджета США на 2025 финансовый год обнародовали 11 марта. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.

При этом 12 марта помощник президента США по национальной безопасности заверил, что власти Соединённых Штатов выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS.