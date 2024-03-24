Белград, 24 марта, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Бомбардировки государствами Запада Югославии оказались пиком однополярного мира, когда входящим в НАТО странам не нужно было никому ничего объяснять. Об этом 24 марта заявил бывший глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.

AP/ТАСС Горящий нефтеперерабатывающий завод, который был поражён во время авиаудара НАТО. Югославия. Нови-Сад

«Бомбардировки Союзной Республики Югославия разбудили весь мир. Это был пик однополярного мира. Он показал, как будет выглядеть мир, если только одна сила — США — будет решать за весь мир», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Вулина, эти события оказались сигналом для России, Китая и всех свободных стран на тему того, что их ожидает в будущем, так как маленькая Югославия стала для Запада подготовкой и пробой для такого варианта развития ситуации.

В то время Западу «никому ничего не надо было объяснять, ни перед кем не надо было оправдываться», пояснил экс-глава разведки Сербии.

Он уточнил, что одним из посланий НАТО в ходе этих событий, в частности Китаю, стал удар по китайскому посольству в Белграде, который не мог быть случайным.

«Китайское посольство находится в центре Белграда и находилось на этом месте десятилетиями. Нет никакой вероятности, что они (НАТО. — Прим. ред.) не знали об этом. В остальных случаях они много хвалились своим высокоточным оружием. И это высокоточное оружие с высокой точностью попало в китайское посольство. Они хотели продемонстрировать, что им никто ничего не может сделать и они могут творить всё, что пожелают», — пояснил Вулин.

Как сообщало ИА Регнум, в посольстве России в Вашингтоне 24 марта заявили, что США тщетно пытаются заставить мировое сообщество забыть, что Югославия в 1999 году подверглась массированным бомбардировкам по их инициативе. В дипмиссии уточнили, что Вашингтон цинично призывает Белград поскорее забыть об этом и присоединиться к НАТО, принёсшему Сербии боль и разрушения.

Президент России Владимир Путин 22 марта заявил, что то, что Запад сделал с Югославией в 1999 году, недопустимо, так как фактически он начал войну в центре Европы.

НАТО начало операцию против Югославии 24 марта 1999 года под предлогом предотвращения якобы возможного «геноцида» албанского населения в Косове. За время западных бомбардировок по территории страны выпустили 3 тыс. крылатых ракет и сбросили порядка 80 тыс. тонн бомб, включая кассетные и с обеднённым ураном.

По данным сербской стороны, в результате погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители. После бомбардировок территории Сербии боеприпасами с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из которых 10–18 тыс. умерли.