Зейский район, Амурская область, 24 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. На руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области, где произошёл обвал горной породы, возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей, сообщил 24 марта журналистам начальник регионального управления МЧС РФ Игорь Смирнов.

МЧС России. Кадр из видео

«Перемычка возводится для обеспечения безопасности спасателей, проведения аварийно-спасательных работ. Высотой перемычка четыре с половиной метра, шириной четыре метра», — сказал Смирнов.

По словам главы управления, специалисты занимаются возведением ещё двух перемычек.

Как сообщало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте произошёл 18 марта. На глубине 125 метров оказались заблокированными 13 человек. Как выяснилось, обвалилось 195 тыс. куб. м горной породы.

Начались спасательные работы, которые идут круглосуточно. Из шахты непрерывно откачивают воду и пульпу. Специалисты бурят скважины к месту предполагаемого нахождения шахтёров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ).

Утром 24 марта глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что за ночь спасатели вывезли из завала 182 куб. м грунта.

Накануне, 23 марта, гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС РФ» Николай Медведев сообщил о риске затопления шахты грунтовыми водами. Чтобы избежать этого, спасатели решили установить водоупорные перемычки, они проводят мониторинг уровней воды.