Нью-Йорк, США, 24 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился дублем и победным буллитом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз».

Rich Graessle/Icon Sportswire vi/Global Look Press Артемий Панарин

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 3:3. В составе «Рейнджерс» голами отметились Адам Фокс (27-я минута) и Панарин (29-я и 57-я), у «Пантерз» голы забили Мэттью Ткачук (9-я), Ээту Луостаринен (21-я) и Картер Верхаге (56-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев, победный бросок на свой счёт также записал Панарин.

По итогам матча на счету российского форварда «Рейнджерс» стало 43 шайбы в нынешнем сезоне НХЛ, Панарин вместе с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым (41 гол) остаются единственными российскими игроками с 40 и более голами в сезоне. Также нападающему осталось набрать одно очко до сотни очков в одном регулярном чемпионате лиги.

«Рейнджерс» набрали 98 очков после 71 матча и являются лидерами Столичного дивизиона и Восточной конференции НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Панарин отличился 50-й в сезоне голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой». В результате этого российский хоккеист добился такого показателя результативности в третьем сезоне подряд, повторив рекорд своих одноклубников Уэйна Гретцки и Марка Мессье.

Российский нападающий «Рейнджерс» 19 февраля набрал три (гол + две результативные передачи) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Нью-Йорк Айлендерс». «Рейнжерс» победили в нью-йоркском дерби со счётом 6:5.