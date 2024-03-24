Москва, 24 марта, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам назвал самым мощным и технически изощрённым за всё время спецоперации британский аналитик Александр Меркурис в интервью 23 марта YouTube-каналу Duran.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <…> И всё это было очень сложно организовано, значительно сложнее, чем то, что было в прошлом году», — указал аналитик.

Меркурис отметил, что удары России в ночь на 22 марта представляли собой умелое комбинирование дронов и ракетных ударов. Массовое применение беспрестанно маневрирующих беспилотников сбивало с толку украинских зенитчиков, и одновременно аппаратура ВСУ подвергалась мощнейшему воздействию российских средств РЭБ.

Также Меркурис заметил, что истощение украинской системы ПВО сыграло на руку российским войскам и внесло серьёзный вклад в успех ударов. Аналитик пояснил, что за последние недели российской армии удалось уничтожить на передовой множество зенитно-ракетных комплексов Patriot и С-300.

«Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу», — добавил Меркурис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что массированный высокоточный удар российских военных дезорганизовал работу предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.

Кроме того, ракетными ударами удалось уничтожить иностранную военную технику и средства поражения, поставленные Киеву странами НАТО, а также нарушить переброски к переднему краю резервов ВСУ и нанести удары по подразделениям вооружённых сил и наёмников.

В свою очередь, минэнерго Украины заявило о масштабных повреждениях энергетических объектов на контролируемой Киевом территории. В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.