Москва, 24 марта, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Посольство Словакии в России приспустило государственный флаг и флаг Европейского союза на здании дипмиссии в память о погибших в результате террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 24 марта сообщил посол республики в РФ Любомир Регак в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В связи с объявлением в России государственного траура в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»… флаги Словакии и ЕС на здании посольства Словакии в Москве приспущены», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объявила, что загранучреждения России приспустят флаги в связи с терактом в Подмосковье.

В ночь на 24 марта президент Абхазии Аслан Бжания в знак солидарности с Россией в связи с терактом в концертном зале объявил в республике день траура. На территории Абхазии в воскресенье в связи с этим приспустят государственные флаги республики.

Небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ), являющийся высочайшим в мире зданием, 23 марта окрасился в цвета российского флага в знак памяти по погибшим и солидарности с пострадавшими при террористической атаке в «Крокус Сити Холле». Также в цвета флага России окрасились здания отелей ADNOC и Бурдж Аль-Араб, а также архитектурная достопримечательность «Дубайская рамка».

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» несколько вооружённых людей ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура. Утром 23 марта в Брянской области неподалёку от границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно участвовавших в теракте. А всего задержали 11 причастных к террористической атаке. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека.