Наступивший, 760-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован отражением ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. О том, что в ночь на 24 марта атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Не обошлось без жертв.

Иван Шилов ИА Регнум

От попадания осколка ракеты в торец дома погиб 65-летний севастополец. Пострадавшими стали четыре человека, в том числе подросток, получивший поверхностные резаные раны предплечья.

Девятнадцать реактивных снарядов, выпущенных из вражеской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», уничтожены над Белгородской областью.

Тем временем противотанковые подразделения Вооружённых сил России сорвали ротацию ВСУ на северском направлении, в районе Раздоловки, в Донецкой Народной Республике.

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Огневое поражение украинским подразделениям с максимального расстояния нанёс расчёт станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё».

В Херсонской области расчёт 120-миллиметрового миномёта группировки войск «Днепр» разгромил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. У расчётов миномётов были буквально считаные минуты на занятие огневой позиции, пояснили в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.