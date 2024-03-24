МЧС обновило данные о погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»
МЧС: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека
Москва, 24 марта, 2024, 07:50 — ИА Регнум. В результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске пострадали 152 человек, пятеро из них — дети. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В субботу вечером, 23 марта, МЧС России со ссылкой на данные Министерства здравоохранения опубликовало обновлённый предварительный список погибших при теракте. По состоянию на 21:00 мск, список погибших насчитывал 29 фамилий. До этого в минздраве Московской области сообщили, что по состоянию на 19:00 мск стационарное и амбулаторное лечение проходили 136 человек.
Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу из автоматического оружия. Позднее произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека.
Президент России Владимир Путин 23 марта в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура. Он также пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.