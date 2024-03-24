Москва, 24 марта, 2024, 07:50 — ИА Регнум. В результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске пострадали 152 человек, пятеро из них — дети. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В субботу вечером, 23 марта, МЧС России со ссылкой на данные Министерства здравоохранения опубликовало обновлённый предварительный список погибших при теракте. По состоянию на 21:00 мск, список погибших насчитывал 29 фамилий. До этого в минздраве Московской области сообщили, что по состоянию на 19:00 мск стационарное и амбулаторное лечение проходили 136 человек.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу из автоматического оружия. Позднее произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека.

Президент России Владимир Путин 23 марта в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура. Он также пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.