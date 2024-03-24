Киев, 24 марта, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Четыре серии взрывов прогремело во Львовской области на западе Украины. Об этом 24 марта сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Козицкий указал, что взрывы прогремели в Стрыйском районе, и призвал жителей региона не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО, и рекомендовал жителям города оставаться в укрытиях.

На всей территории Украины в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха действует с 05:13 мск.