Во Львовской области на западе Украины прогремели взрывы
Киев, 24 марта, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Четыре серии взрывов прогремело во Львовской области на западе Украины. Об этом 24 марта сообщило украинское издание «Страна».
Как уточнил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Козицкий указал, что взрывы прогремели в Стрыйском районе, и призвал жителей региона не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалась.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО, и рекомендовал жителям города оставаться в укрытиях.
На всей территории Украины в ночь на 24 марта объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха действует с 05:13 мск.