Таллин, 24 марта, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Эстонский президент Алар Карис написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) о том, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» ужасает своей жестокостью.

Teet Malsroos Алар Карис

Глава республики подчеркнул, что Эстония решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта МИД РФ обвинил пропагандистов с Украины в «пляске на костях», устроенной Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве подчеркнули, что на фоне такой деятельности украинской стороны Россия получает слова поддержки и солидарности с разных концов мира.

Атака на ТРЦ «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла вечером 22 марта. В здание ворвались несколько человек в камуфляже, вооружённых автоматами. Они открыли стрельбу по окружающим. После этого в ТРЦ начался пожар.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате атаки погибли 133 человека и ещё сотни пострадали. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура по погибшим при теракте.