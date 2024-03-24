Благовещенск, 24 марта, 2024, 06:18 — ИА Регнум. За ночь 182 куб. метра грунта вывезли спасатели из завала на золотодобывающей шахте рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом 24 марта сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

Уточняется, что на шахте работают с максимальной скоростью четыре буровые установки. Спасательные работы продолжаются круглосуточно. За ночь из завала вывезено 182 куб. м грунта.

«Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра из необходимых 260 (+32 за ночь), вторая — на 124 из 205 (+37), третья на 84 из 160 (+42) и четвертая, бурить которую начали вечером, готова на 43 из 350 метров», — уточняется в сообщении.

Глава региона отметил, что специалисты рассматривают возможность установки георадара в карьере над шахтой для мониторинга ситуации. Как пояснил Орлов, георадар поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту.

Ранее ИА Регнум сообщало о риске повторного затопления грунтовыми водами шахты «Пионер» в Амурской области. Во избежание затоплений спасатели устанавливают водоупорные перемычки и ведут мониторинг уровней воды. Техника продолжает раскапывать завал.