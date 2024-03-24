Братислава, 24 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Экс-глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок лидирует в первом туре выборов президента республики после подсчёта голосов избирателей на 90,77% избирательных участков. Об этом в ночь на 24 марта сообщило «Словацкое телевидение».

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации источника, Корчок набирает 40,34% голосов избирателей. Его основной соперник, спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине и поддерживающий инициативы о мирном урегулировании конфликта, получает 38,42% голосов.

Президент Словакии избирается на пять лет.

Как передавало ИА Регнум, первый тур президентских выборов в Словакии начался в субботу утром, 23 марта, в 07:00 по местному времени (09:00 мск), и продлился до 22:00 (00:00 мск). Действующая глава государства Зузана Чапутова, ставшая в 2019 году первой в истории Словакии женщиной, одержавшей победу на выборах президента, отказалась от возможности переизбраться на второй срок.

Как сообщило «Радио и телевидение Словакии» со ссылкой на данные экзитполов, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, в связи с чем в рамках президентских выборов состоится второй тур, который назначен на 6 апреля.