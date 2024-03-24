Москва, 24 марта, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Российские авиакомпании предложили помощь в виде бесплатных билетов всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», а также для близких тех, кто погиб или пострадал из-за случившегося. Об этом 23 марта сообщила в своём Telegram-канале Росавиация.

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«Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших», — говорится в сообщении.

Кроме того, агентство воздушного транспорта уточнило контакты для связи с этими организациями для бесплатного оформления билетов.

Как сообщало ИА Регнум, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» российские мобильные операторы «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий, открытых после трагедии в Красногорске. Кроме того, служба «Яндекс. Такси» сделала бесплатными все поездки из района, где находится этот ТРЦ.

Крупнейшие российские банки решили списать кредитные долги погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», а также их семьям. В частности, с такой инициативой выступили «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Банк ДОМ.РФ», «Хоум Банк», «Тинькофф», МКБ, «Ингосстрах Банк», «Газпромбанк» и «Уралсиб».

Согласно последним данным Следственного комитета РФ, число погибших при теракте достигло 133 человек. Ещё сотни человек пострадали.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Российский лидер пообещал, что всем родным и близким погибших и раненых окажут помощь.