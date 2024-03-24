МИД России обвинил Украину в «пляске на костях»
МИД: по всему миру поддержали РФ, вопреки «пляске на костях», устроенной Украиной
Москва, 24 марта, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Россия получает слова поддержки с разных концов мира в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», в то время как пропагандисты на Украине устроили «пляски на костях». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», — сказано в сообщении.
В комментарии отмечается, что десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с Россией стали поступать уже после появления первой информации теракте. В МИД РФ выразили благодарность каждому, кто присылал подобные сообщения.
Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Мария Захарова прокомментировала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинившего Россию в теракте. Официальный представитель МИД РФ назвала его слова саморазоблачительными. По словам Захаровой, глава киевского режима стал единственным руководителем государства, которому хватило ума обвинить Россию в случившемся.
Официальный представитель МИД РФ также выразила уверенность в том, что Москва сделает всё необходимое, чтобы пробудить мир от «гипноза вседозволенности» для Киева.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что террористы, совершившие нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно». Он уточнил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей.