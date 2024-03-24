Москва, 24 марта, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Россия получает слова поддержки с разных концов мира в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», в то время как пропагандисты на Украине устроили «пляски на костях». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», — сказано в сообщении.

В комментарии отмечается, что десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с Россией стали поступать уже после появления первой информации теракте. В МИД РФ выразили благодарность каждому, кто присылал подобные сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Мария Захарова прокомментировала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинившего Россию в теракте. Официальный представитель МИД РФ назвала его слова саморазоблачительными. По словам Захаровой, глава киевского режима стал единственным руководителем государства, которому хватило ума обвинить Россию в случившемся.

Официальный представитель МИД РФ также выразила уверенность в том, что Москва сделает всё необходимое, чтобы пробудить мир от «гипноза вседозволенности» для Киева.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что террористы, совершившие нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно». Он уточнил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей.