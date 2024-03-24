Абу-Даби, 24 марта, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) 23 марта окрасился в цвета российского флага в знак памяти по погибшим и солидарности с пострадавшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщило агентство новостей WAM.

Бурдж-Халифа

Кроме того, эти цвета появились на здании отелей ADNOC и Бурдж Аль-Араб, а также на архитектурной достопримечательности «Дубайская рамка».

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске произошёл теракт. В ТРЦ ворвались люди с автоматами и устроили стрельбу.

Кроме того, в здании вспыхнул пожар. По последним данным, предоставленных Следственным комитетом России, жертвами атаки стали 133 человека.

23 марта глава Московской области Андрей Воробьёв проинформировал о том, что врачи борются за жизни 107 человек, пострадавших при атаке на «Крокус Сити Холл».

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.