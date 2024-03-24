Вашингтон, 24 марта, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Государственный департамент США после теракта в «Крокус Сити Холле» вновь рекомендовал американским гражданам покинуть Россию, сообщил журналистам 23 марта представитель указанного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну», — сказали в Госдепе, сообщение которого цитирует ТАСС.

В ведомстве также отметили, что внимательно следят за ситуацией и пытаются выяснить, нет ли среди пострадавших американских граждан. В Госдепе подчеркнули, что готовы предоставить согражданам консульскую помощь.

В ведомстве также порекомендовали американцам, которые находятся в Москве, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за новостями, а также относиться внимательно к окружающей обстановке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белом доме проинформировали, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России.

До этого американская администрация заявила, что не наблюдает признаков того, что Украина или украинцы причастны к атаке на «Крокус Сити Холл». Вместе с тем в Вашингтоне попытались заверить, что ничего не знали о подготовке нападения в Красногорске.

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил, что к теракту в подмосковном Красногорске могут быть причастны западные спецслужбы — MI6 и ЦРУ. Версию с Центральным разведывательным управлением поддержали пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) в опросе, показанном на странице немецкого бизнесмена Кима Доткома.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По информации Следственного комитета РФ, согласно последним данным, в результате атаки погибли 133 человека.