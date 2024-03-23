Вашингтон, 24 марта, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов возложил в Вашингтоне цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», сообщила 23 марта российская дипломатическая миссия в своём Telegram-канале.

Telegram-канал посольства России в США

Это место находится возле самого посольства. К мемориалу начали нести цветы и мягкие игрушки почти сразу после теракта.

Власти США ранее решительно осудили нападение на «Крокус Сити Холл», а также выразили соболезнования близким погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание проникли несколько человек, которые отрыли стрельбу из автоматов.

Кроме того, начался сильный пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По информации ведомства, число погибших увечилось 133 человек. Глава Московской области Андрей Воробьёв написал, что в больницах медики борются за жизни 107 пострадавших.

24 марта в России объявили днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».