Москва, 24 марта, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы России по защите семьи намерен обратиться к председателю ГД Вячеславу Володину с предложением наградить 15-летнего школьника, спасшего людей во время теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом в субботу, 23 марта, сообщила глава комитета Нина Останина.

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«Этот парень просто вызывает уважение, восхищение. И наш профильный комитет обязательно обратится к председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, к совету Госдумы, чтобы наградить его почётной грамотой», — указала Останина в беседе с «РИА Новости».

Она обратила внимание на героический поступок 15-летнего школьника Ислама, который, как сообщалось, подрабатывал в гардеробе и во время теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» смог вывести из здания больше сотни человек. Со слов подростка, всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП и всё, что он делал, — чётко следовал инструкции.

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Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого человека, участвовавшего в оказании помощи гражданам, ставшим жертвами теракта, и рассмотреть вопрос о награждении их ведомственными наградами. До этого Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле». Председатель СК России подчеркнул, что мужчина действовал решительно и самоотверженно и спас окружавших его в тот момент людей.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляже вошли в концертный зал и открыли огонь из автоматического оружия. После в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. В субботу вечером МЧС Росси опубликовало предварительный список погибших, насчитывающий 29 фамилий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Утром 23 марта в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта. Следователи СКР приступили к работе с задержанными.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.