Вашингтон, 24 марта, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» решительно осудили власти Соединённых Штатов Америки и выразили соболезнования близким погибших и пострадавших. Об этом 23 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

(сс) The White House Белый дом. США

«Соединенные Штаты решительно осуждают чудовищный теракт в Москве. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких, и тем, кто был ранен или пострадал», — отмечается в заявлении Жан-Пьер.

В связи с терактом в подмосковном Красногорске представитель Белого дома заявила, что ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — общий враг, который должен быть побежден везде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле», осудили также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла. Оба выразили соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате этого чудовищного преступления.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил причастность западных спецслужб ЦРУ и МI6 к теракту в «Крокус Сити Холле». Кроме того, по его мнению, предполагаемые участники и организаторы теракта напрямую связаны с «мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины».

В Белом доме после теракта в «Крокусе» заявили, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России. В американской администрации добавили, что якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Её возмутили заявления Вашингтона о непричастности кого-либо в разгар трагедии.

Глава Московской области Андрей Воробьев, уточнил, что спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершена, поисковая операция продолжается. Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение. Все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут неизбежное наказание, добавил он.