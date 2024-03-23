Москва, 24 марта, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила ряд украинских пропагандистов и чиновников в злорадстве во время теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом она написала в своём Telegram-канале 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в «Крокус Сити Холле» убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Мария Захарова перечислила участников трансляции, в числе которых журналист Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов), экс-депутат Госдумы Марк Фейгин (признан в России иноагентом), один из руководителей запрещённой в России террористической организации «Легион «Свобода России» Максимилиан Андронников (внесён в список террористов и экстремистов) и другие.

«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта… Россию и её руководство!» — указала Захарова.

При этом российский дипломат обвинила власти Соединённых Штатов Америки, которые, по её словам, спонсируют и способствуют взращиванию на Украине террористических, нацистских и ксенофобских идей.

Мария Захарова также раскритиковала главу киевского режима Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что Зеленский оказался единственным в мире руководителем государства, которому хватило наглости обвинить Россию в теракте.

Как передавало ИА Регнум, в субботу утром в Брянской области задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Как заявили в Следственном комитете России, они направлялись в сторону границы с Украиной в попытке скрыться. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что террористы, совершившие вооружённое нападение, имели контакты на украинской стороне.

Теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные ворвались в концертный зал и открыли огонь из автоматического оружия, после чего в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека. На следующий день президент России Владимир Путин в ходе обращения к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура. Также глава государства пообещал оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».