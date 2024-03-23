Севастополь, 24 марта, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги прекратил действие в Севастополе, написал в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя написал, что в городе, по предварительным данным, сбили более десяти воздушных целей в результате отражения массированной атаки.

При этом одна ракета попала в офисное здание, а обломки других упали на несколько домов. Одна женщина получила осколочное ранение руки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью.