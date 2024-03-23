Белгород, 24 марта, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом в субботу вечером, 23 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что 19 реактивных снарядов были уничтожены в небе над Белгородской областью около 23:00 мск.

В 23:52 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене режима ракетной опасности спустя час после его введения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава региона сообщал, что средства ПВО сбили над территорией Белгорода с Белгородского района десять воздушных целей. По его словам, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали два человека. Пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2. Кроме того, как отметил Вячеслав Гладков, повреждения получили 15 частных домовладений и два легковых автомобиля в Белгороде, посёлке Дубовое и селе Таврово.

В субботу утром, 23 марта, в Министерстве обороны России сообщили о пресечении попытки украинских войск атаковать Белгородскую область. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом 11 снарядов РСЗО Vampire.