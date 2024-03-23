Москва, 23 марта, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала саморазоблачительным заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинившего Россию в теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский… Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», — говорится в сообщении, опубликованном 23 марта.

Как передавало ИА Регнум, в субботу утром в Брянской области задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта. Как заявили в Следственном комитете России, они направлялись в сторону границы с Украиной в попытке скрыться. В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что террористы, совершившие вооружённое нападение, имели контакты на украинской стороне.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные ворвались в концертный зал и открыли огонь из автоматического оружия. После в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Вечером 23 марта МЧС России опубликовало предварительный список погибших, насчитывающий 29 фамилий.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура. Также глава государства пообещал оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».