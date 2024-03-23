Москва, 23 марта, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Четверых человек, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» и задержанных в Брянской области, доставили в Москву на допрос в СК России. Об этом вечером 23 марта сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, подозреваемых привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе Следственного комитета. Отмечается, что на данный момент задержанные находится на допросе, с ними проводятся следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. После в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. В субботу вечером МЧС России опубликовало предварительный список погибших, насчитывающий 29 фамилий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Утром 23 марта четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта, задержали в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной. Позднее Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании по делу о теракте одиннадцати человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями.

Глава государства в ходе обращения к российским гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Владимир Путин пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.