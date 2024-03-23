Севастополь, 23 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Севастополе, сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Севастополе работает ПВО», — написал губернатор.

Он отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Он также рекомендовал оставаться в укрытиях и безопасных местах, избегая открытых пространств.

Ранее Развожаев написал, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, ночью и днём в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли режим ракетной опасности. Об этом информировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.