Тверь, 23 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. 23 марта в Твери состоялась акция, посвящённая памяти жертв террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Её участники выложили из свечей у Обелиска Победы цветок крокус, символизирующий надежду и возрождение, и дату, когда произошла трагедия, — 22.03.24.

Пресс-служба правительства Тверской области Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» прошла в Твери

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, жители Твери проявили солидарность с организаторами акции. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили волонтёрам в знак поддержки и сопричастности. Не оставались равнодушными прохожие, оказывая помощь участникам акции: кто-то зажигал свечи, кто-то расставлял подсвечники.

Инициативу проведения акции выдвинули участники тверского отделения «Движения первых», волонтёры мультимедийного парка «Россия — Моя история». Акцию поддержало правительство Тверской области, в её подготовке участвовали также всероссийское движение «Волонтёры Победы» и общественная организация «Добро».

На площади у Обелиска Победы прошли возложения цветов в память о погибших. В храме-часовне в честь святого благоверного князя Михаила Тверского была проведена служба за упокой жертв теракта.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, в эти выходные в Тверской области по решению губернатора Игоря Рудени отменены все культурные, развлекательные, спортивные и массовые мероприятия.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Преступники расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», и подожгли здание. В результате, по данным СК, погибли 133 и пострадали сотни человек. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны в Брянской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.