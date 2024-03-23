Красногорск, 23 марта, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер до настоящего времени не вышла на связь после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщается в официальном сообществе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Пикник» Екатерина Кушнер

«Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас всё ещё нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», — уточняется в сообщении.

Директор «Пикника» Юрий Чернышевский уточнил, что Екатерина является его другом и близким человеком, он находится на связи с её семьёй.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — добавил Чернышевский и подтвердил, что именно Кушнер является тем пропавшим участником коллектива, который не вышел на связь после трагедии в «Крокусе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» мог пропасть один из участников группы «Пикник». Об этом сообщил журналистам директор музыкального коллектива.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа боевиков в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале начался пожар. Спасатели смогли полностью ликвидировать горение только вечером 23 марта. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Он также пообещал, что всем родным и близким погибших и раненых окажут помощь.