Москва, 23 марта, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого человека, участвовавшего в спасении и оказании помощи гражданам, ставшим жертвами теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в субботу вечером, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Бастрыкин

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета.

Ранее Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле». Председатель СКР подчеркнул, что мужчина, проявивший беспримерное мужество, решительными и самоотверженными действиями спас жизни окружавших его в тот момент людей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта неизвестные люди в камуфляже вошли в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь из автоматического оружия. После в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. В субботу вечером МЧС Росси опубликовало предварительный список погибших, насчитывающий 29 фамилий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Утром 23 марта в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта. Следователи СКР приступили к работе с задержанными.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.