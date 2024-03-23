Красногорск, 23 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Поисковые работы на месте обрушения конструкций «Крокус Сити Холла», где произошёл теракт, продолжаются круглосуточно, под завалами ещё могут быть погибшие, заявил вечером 23 марта журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС РФ / РИА Новости

«Мы понимаем, что под завалами могут находиться погибшие, тела. Для этого нам нужно провести это мероприятие в течение ночи», — сказал он.

Воробьёв отметил, что 24 марта, вероятно, завершат основную часть поисковой операции. Он уточнил, что к 23:00 мск спасатели постараются сделать технологический проём, чтобы потом в течение следующих 12-14 часов расчистить доступ к концертному залу, где большая часть завала остаётся неразобранной.

Как сообщало ИА Регнум, во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта начался сильный пожар. Концертный зал полностью выгорел. Спасатели смогли полностью ликвидировать горение только вечером 23 марта.

Воробьёв также 23 марта сообщил, что из 133 найденных на месте трагедии погибших опознали 50 человек. Он также отметил, что в больницах Москвы и Подмосковья разметили 121 пострадавшего в ходе теракта.

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Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте задержали одиннадцать человек, в том числе поймали всех четверых, убивавших людей из автоматов. Четверых подозреваемых остановили в Брянской области, возле границы с Украиной, куда они попытались сбежать. Их всех задержали.