Красногорск, 23 марта, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Работавший в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» 47-летний охранник Алексей Осанушков, когда террористы начали расстреливать посетителей, не оставил пост и спас несколько десятков человек.

Известия /Эдуард Корниенко

Он показывал посетителям, куда можно пройти, и наткнулся на другую группу надышавшихся дымом. Сначала все прятались в служебных помещениях, но гарь стала проникать и туда, тогда охранник решил выводить всех.

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Осанушков смог успокоить паникующих людей и в итоге вывел тех, кто с ним находился, в безопасное место, сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, уличный музыкант Михаил Филиппов, также оказавшийся в «Крокусе» во время теракта, рассказал, как спас несколько человек, проведя их через дым. Он отметил, что до этого даже не представлял такого плотного задымления, которое там было. Несмотря на почти полное отсутствие видимости, он со своей девушкой и ещё несколькими людьми разобрался, куда идти, и все выбрались на лестницу, а потом — на улицу.

Один из посетителей ТРЦ смог отнять автомат у оказавшегося рядом террориста. Мужчина воспользовался моментом, хотя испытывал сильный страх, когда боевик перезаряжал автомат.

Террористы расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Во время теракта начался сильный пожар, с которым удалось справиться только к следующему вечеру. Часть крыши от пожара рухнула.

По последним данным Следственного комитета России, при разборе завалов на месте трагедии, нашли 133 погибших, поисковые работы продолжаются. Минздрав Подмосковья вечером 23 марта опубликовал список из 140 пострадавших.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании по делу о теракте одиннадцати человек, из которых четверо убивали людей в ТРЦ. Четверых подозреваемых задержали, когда они попытались сбежать на Украину.