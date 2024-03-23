Москва, 23 марта, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Фрагмент видео допроса четвёртого террориста, открывшего стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», опубликовали 23 марта в Сети.

кадр из видео

Задержанному 19 лет, допрос вели в больнице. Поскольку он не знает русского языка, потребовался переводчик.

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Известно, что он при задержании отстреливался и получил травму глаза. Его прооперировали. При допросе он рассказал, что документы на въезд в Россию получил в аэропорту от лиц, которых не знает.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ сообщила, что в «Крокус Сити Холле» убивали людей четверо. Всех стрелявших поймали. Всего по делу задержали 11 человек. Четверых подозреваемых остановили возле границы с Украиной, куда они ехали на автомобиле.

МВД 23 марта опровергло сообщения, будто у террористов, устроивших расстрел в «Крокусе», есть российское гражданство. В ведомстве подчеркнули, что все они иностранцы.

Один из задержанных рассказал, что согласился расстреливать людей за 500 тыс. рублей. Предполагаемый главарь группы сообщил, что они искали работу и получили предложение убивать за деньги. Также было опубликовано видео задержания третьего террориста. На кадрах видно, что у него половина лица в крови.