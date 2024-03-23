Москва, 23 марта, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Ряд российских банков заявили, что спишут задолженности по кредитам для пострадавших в результате теракта и членам их семей.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт в «Крокус Сити Холле»

«Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей», — сообщили в пресс-службе «Газпромбанка». Представители организации заявили, что Газпромбанк выражает искренние соболезнования в связи с гибелью людей в Московской области и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Совкомбанк», «Хоум Кредит Банк», «Альфа-Банк», МКБ, ДОМ.РФ, ВТБ, «Русский стандарт», «Уралсиб», «Тинькофф» и «Сбер» также заявили о списании задолженности по кредитам пострадавшим от теракта и членам их семей.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем в «Крокус Сити Холле» прогремел взрыв и начался пожар. Согласно последним данным СК РФ, число погибших при теракте достигло 133 человек, сотни пострадали. На месте теракта продолжают работать оперативные службы.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке на концертный зал. Их обнаружили в Брянской области.