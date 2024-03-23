Красногорск, 23 марта, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе МЧС.

Официальный канал МЧС России

«Ликвидировали открытое горение в «Крокусе», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 19:31 мск.

На ликвидацию пожара, который охватил почти 13 тысяч кв. м кровли и двух этажей, у пожарных ушло около суток. Возгоранию присвоили четвертый из пяти возможных рангов сложности.

Как сообщали в МЧС, спасатели разобрали и вывезли порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций. К разборке завалов привлекли более 100 спасателей МЧС России.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, открыла огонь по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Следственном комитете заявили, что число погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, установлены личности 50 погибших. По данным Telegram-канала «112», число погибших выросло до 150 человек.

Возбудили дело о теракте. Как стало известно 23 марта, задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Другой рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение. Все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул он.